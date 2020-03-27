Ресурс "Двач" заблокировали из-за фейка о коронавирусе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс "Двач" (2ch) из-за фейка о введении комендантского часа в Москве, сообщил его владелец Нариман Намазов.

"Двач" угодил в бан Роскомнадзора за фейковую картинку про коронавирус. Письма с требованием из ведомства прислали с другого имейла, которые я благополучно и пропустил, т.к. на него были отключены уведомления. Довольно оперативно забанили, за сутки", - написал он во "ВКонтакте" в пятницу.

Владелец ресурса, представляющего собой систему форумов, отметил, что "сам виноват", так как "нужно лучше проверять почту, т.к. уведомлений прислали аж пять штук".

По его словам, фейк уже удален.

"Картинка была про фейковый план введения комендантского часа в целях ОБОРОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ", - написал Намазов.

В четверг в Генпрокуратуре РФ заявили, что выявили фейковые сообщения, связанные с коронавирусом в социальных сетях Facebook, Twitter и Вконтакте, в связи с чем обратились в Роскомнадзор для ограничения доступа к указанному контенту.

Facebook, по данным Роскомнадзора, уже в четверг удалил фейковые сообщения о количестве зараженных COVID-19.

В пятницу Роскомнадзор сообщил, что Twitter выполнил требование об удалении фейковой информации о введении комендантского часа.