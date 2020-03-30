Иркутскую студентку привлекут к ответственности за фейк о числе заразившихся коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Иркутской области полиция уличила 20-летнюю студентку в распространении фейковых данных о количестве зараженных коронавирусом в регионе, на нее завели дело по ч.9 ст. 13.15 КоАП (распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной), сообщили в ГУ МВД.

Речь идет об аудиосообщении о том, что в Иркутске и Ангарске уже больше 35 зараженных COVID-19, полицейские нашли его в одном из чатов во "ВКонтакте". Они сумели "в кратчайшие сроки предотвратить возникновение неоправданных слухов и домыслов о реальной ситуации" и установили, кто это сообщение опубликовал.

Это оказалась студентка из Усольского района. Она уже дала признательные показания, а также извинилась перед пользователями интернета. Ей грозит штраф до 100 000 рублей.

По данным Минздрава Иркутской области на утро 30 марта, в регионе зарегистрировано два случая заражения коронавирусом.