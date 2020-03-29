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Более 182 тыс. человек попали под меднаблюдение в России из-за COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские медики наблюдают более чем за 182 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 273 426 человек, по состоянию на 28.03.2020 под контролем остаются 182 702 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

В пятницу Роспотребнадзор сообщил, что в стране сделано четверть миллиона (249,96 тыс.) тестов на коронавирус. В пресс-службе в субботу уточнили, что 223,5 тыс. из них сделаны в лабораториях Роспотребнадзора, остальные 26,5 тыс. исследований пришлись на региональные лаборатории медицинских организаций.

В России зафиксированы 1264 случая заболевания коронавирусом.

Роспотребнадзор

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