Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Авиакомпаниям компенсируют 1,5 млрд рублей за вывоз россиян из-за границы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются для предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при вывозе россиян и и граждан некоторых других государств из стран, в которых произошла вспышка коронавируса.

Правительство поручило Росавиации проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

На фоне распространения коронавируса многие страны ввели ограничения на пересечение своих границ. Из-за принятых мер многие российские туристы застряли за границей, к их вывозу на родину были привлечены российские авиакомпании.

Михаил Мишустин Росавиация

Новости по теме

Новости

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Россия с 30 марта временно закроет госграницу из-за коронавируса

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц

Туристов начали вывозить из Сочи в связи с закрытием гостиниц

ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Эксперт заявил о риске переноса до 50% российских космических пусков

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');