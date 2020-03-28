Авиакомпаниям компенсируют 1,5 млрд рублей за вывоз россиян из-за границы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются для предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при вывозе россиян и и граждан некоторых других государств из стран, в которых произошла вспышка коронавируса.

Правительство поручило Росавиации проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

На фоне распространения коронавируса многие страны ввели ограничения на пересечение своих границ. Из-за принятых мер многие российские туристы застряли за границей, к их вывозу на родину были привлечены российские авиакомпании.