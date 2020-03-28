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Более 133 тысяч россиян вернулись на родину с 20 марта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Россию с 20 по 27 марта возвратились 133 431 гражданин РФ, сообщает в субботу российское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении МИД РФ уточняется, что 13273 человека вывезены из тех стран, с которыми воздушное сообщение прекращено или ограничено на фоне распространения коронавируса.

По данным Росавиации, в минувшую пятницу было выполнено 106 чартерных рейсов из разных стран в РФ, перевезено 13 429 российских граждан.

Авиакомпании спецрейсами и чартерами в ближайшие пять дней вывезут в РФ россиян, застрявших из-за коронавируса COVID-19 в Бразилии, Доминикане, ОАЭ, Молдавии, Мексике, Индии, Индонезии, на Маврикии и Сейшелах, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве ранее в субботу.

Между тем "Аэрофлот" опубликовал список рейсов для возвращения россиян из-за границы. Все полеты будут выполняться в/из аэропорта "Шереметьево".

Ежедневно с 21 по 28 марта компания будет летать в Баку; 24, 26, 27 и 28 марта - в Майами; ежедневно с 24 по 28 марта - в Лос-Анджелес; 30 марта, 1, 3 и 5 апреля - в Брюссель; 29, 30 марта и 1, 3, 5 апреля - в Париж, говорится в сообщении.

30 марта будет выполнен рейс в Дублин; на 29 и 30 марта, 3 и 5 апреля запланированы рейсы в Ереван; 29 марта, 1, 4 и 5 апреля - в Рим; 29 и 31 марта - в Женеву.

"Граждане России, заинтересованные в возвращении на родину до прекращения полетов, могут обратиться в авиакомпанию для приобретения билетов", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

МИД РФ

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