Экс-глава российского Disney Жигалова-Озкан покинула Сбербанк

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Старший вице-президент, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка России Марина Жигалова-Озкан приняла решение продолжить свою карьеру вне банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

До прихода в Сбербанк Жигалова-Озкан возглавляла российское подразделение Disney.

"Я признательна команде Сбербанка за оказанное мне доверие и за проекты, которые мы сделали вместе. В это тяжелое время я приняла решение сфокусироваться на развитии собственного бизнеса", - отметила Жигалова-Озкан.

В пресс-релизе не уточняется, каким бизнесом займется бывший старший вице-президент Сбербанка и кто придет на ее должность в банке.

Жигалова-Озкан пришла в Сбербанк в июле 2019 года. Ранее направление маркетинга и коммуникаций курировала старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова. Она осталась в кредитной организации в той же должности, но стала курировать гуманитарные и медиапроекты.

До прихода Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Ранее топ-менеджер занимала должности первого замгендиректора "Профмедиа", вице-президента группы "Интеррос", замгендиректора Северо-Западного пароходства. Также Жигалова-Озкан работала в ЕБРР в Лондоне.