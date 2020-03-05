Мать девочки, прожившей пять лет в больнице, обжаловала ограничение родительских прав

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мать девочки, которая все пять лет своей жизни находится в перинатальном центре в Москве, подала апелляционную жалобу на решение суда об ограничении своих родительских прав и передачу ребёнка на попечение в органы опеки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В пресс-службе отметили, что дата рассмотрения апелляционной жалобы Татьяны Максимовой пока не назначена. Жалобы от отца девочки Юрия Зинкина не поступало.

Как сообщалось, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил родительские права супругов - Максимовой и Зинкина, передав их дочь на попечительство в органы опеки.

20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда. Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

О ситуации с пятилетней девочкой сообщило издание "Медуза". По его данным, ребенок с рождения жил в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидал, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки взять девочку.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, но за девочкой те не пришли.

Ограничение родительских прав - это временная мера, которая предусматривает утрату родителями права воспитывать своего ребенка лично. При этом родительских прав они не лишены. Предусматривается также прекращение права на получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.