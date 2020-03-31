Прокуроры выявили пост в соцсети с призывом "ликвидировать" больных COVID-19

В связи с этим надзорное ведомство Пензенской области обратилось в ФСБ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Пензенской области выявила экстремистские высказывания в соцсети "ВКонтакте" с призывом "ликвидировать" больных коронавирусом, надзорное ведомство обратилось в Роскомнадзор и региональное ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

В Генпрокуратуре рассмотрели материалы коллег из Пензенской области касательно этих экстремистских высказываний, заявили в надзорном ведомстве. На странице одного из пензенских сообществ "ВКонтакте" "пользователь разместил следующий комментарий: "Что на них смотреть нужно этих больных не медленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить..." (орфография и пунктуация автора сохранены)", уточняет Генпрокуратура.

Специалисты УМВД по Пензенской области считают, что это высказывание призывают "к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией". Прокуроры видят в этой публикации призывы к экстремистской деятельности.

В этой связи Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этой публикации, а в случае переноса материала на другие интернет-ресурсы ограничить доступ и к ним.

Кроме того, прокуратура Пензенской области направила материалы проверки в УФСБ России по Пензенской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).