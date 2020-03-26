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G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый в истории виртуальный саммит "большой двадцатки" стартовал в четверг днем по московскому времени.

Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы режиме по настоянию страны-организатора - Саудовской Аравии.

Президент РФ Владимир Путин принимает в нем участие по конференц-связи из своей резиденции в Ново-Огарево. Российский лидер ранее завершил телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту "двадцатки", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявлял, что в ходе видео-саммита с большой долей вероятности будут обсуждаться последствия коронавируса для мировой экономики. Тема нефти, подчеркнул он, подниматься не будет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента, на видеоконференции присутствуют также российский шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш и глава Минфина Антон Силуанов.

Владимир Путин G20

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