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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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В отсутствие посетителей обезьян екатеринбургского зоопарка пришлось развлекать книгами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Крупные обезьяны и животные из контактного центра зоопарка Екатеринбурга начинают скучать по посетителям из-за приостановки работы учреждения на фоне пандемии COVID-19.

В пресс-службе зоопарка пояснили, что для больших обезьян посетитель - это телевизор. Они наблюдают за людьми, каким-то образом моделируют их действия. А теперь они заскучали. Для таких случаев у работников зоопарка есть перечень рекомендаций по видам и типам развлечения животных в зависимости от их вида.

Обезьян в Екатеринбурге развлекают различными игрушками, головоломками. "Но им, как детям, игрушки быстро надоедают. У обезьян их целый набор, начиная от детских книжек с толстыми страницами, которые они любят разглядывать, заканчивая большими куклами", - отметил собеседник агентства.

"Обезьяна Джонни любит отрывать ноги у кукол и играть ими как на барабанах", - рассказал он.

Скучают по посетителям и в секции прирученных животных, где звери изначально выкормлены людьми и участвуют, в том числе, в контактных занятиях по анималотерапии с детьми - это крупные попугаи, сурикат, лемур и другие.

Однако на большинство животных отсутствие зрителей влияет положительно - никто не беспокоит, не стучит по стеклу, а крупные хищники не заметили перемен.

По словам сотрудника зоопарка, животные переносят карантинные мероприятия лучше, чем люди.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Екатеринбург

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