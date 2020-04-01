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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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В Калининграде заболел коронавирусом координатор штаба Навального

Против него могут возбудить уголовное дело

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Калининградской области выявлен еще один случай заражения COVID-19, а общее число достигло 13, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

"У молодого человека второй анализ дал положительный результат, и он считается пациентом, у которого подтверждена короновирусная инфекция. Его анализ направлен в федеральный медицинский центр. Первый анализ был отрицательным, пациент находился в своей палате, но при этом не соблюдал режим, установленный в больнице - посещение исключительно туалета и питание в палате. Он ходил по другим палатам, проводил видеосъемку. И если в этих палатах потом будут выявлены заболевшие, ему грозит уголовное преследование", - рассказали в штабе.

В официальную статистику заболеваний коронавирусом этот человек еще не включен. Однако на странице регионального штаба Алексея Навального в социальной сети сообщается, что речь идет об Александре Черникове, 31-летнем координаторе штаба, который был госпитализирован с высокой температурой в центральную клиническую больницу Калининграда 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области обследовано 4094 человека, из них выявлено 12 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека, в том числе 18 в специальном учреждении "Паруса надежды".

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Калининградская область COVID-19

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