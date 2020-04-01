В Калининграде заболел коронавирусом координатор штаба Навального

Против него могут возбудить уголовное дело

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Калининградской области выявлен еще один случай заражения COVID-19, а общее число достигло 13, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

"У молодого человека второй анализ дал положительный результат, и он считается пациентом, у которого подтверждена короновирусная инфекция. Его анализ направлен в федеральный медицинский центр. Первый анализ был отрицательным, пациент находился в своей палате, но при этом не соблюдал режим, установленный в больнице - посещение исключительно туалета и питание в палате. Он ходил по другим палатам, проводил видеосъемку. И если в этих палатах потом будут выявлены заболевшие, ему грозит уголовное преследование", - рассказали в штабе.

В официальную статистику заболеваний коронавирусом этот человек еще не включен. Однако на странице регионального штаба Алексея Навального в социальной сети сообщается, что речь идет об Александре Черникове, 31-летнем координаторе штаба, который был госпитализирован с высокой температурой в центральную клиническую больницу Калининграда 26 марта.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области обследовано 4094 человека, из них выявлено 12 случаев заражения (5 человек выздоровело), остаются под медицинским наблюдением 1594 человека, в том числе 18 в специальном учреждении "Паруса надежды".