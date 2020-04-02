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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Минтранс назвал условия возврата денег за авиабилеты в условиях коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ перечислил условия, при которых пассажиры могут вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты, в условиях ограничений из-за коронавируса.

В ведомстве напомнили, что с 27 марта полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из России и обратно, кроме полетов для вывоза россиян, застрявших за рубежом. При этом внутреннее воздушное сообщение не ограничивалось.

Вынужденным считается отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна состояться в период действия запрета авиасообщения. Деньги за такой билет подлежат возврату. Отказ от поездки, которая должна состояться после снятия запрета и если рейс не отменен перевозчиком, считается добровольным. В этом случае деньги возвращаются пассажиру согласно условиям тарифа.

На внутренних перевозках деньги за билет вернут в случае отмены рейса авиаперевозчиком - он также считается вынужденным. Если авиакомпания продолжает полеты, отказ считается добровольным, и возврат средств осуществляется согласно условиям тарифа.

Некоторые авиаперевозчики, по данным ведомства, ввели компенсационный механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа. Например, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает возврат полной суммы за билет бонусами на оформление будущих перелетов. Аналогичный порядок - предоставление сертификатов на перевозку - предлагает S7.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Минтранс Россия

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