Богослужения в храмах Петербурга начали транслировать в интернете

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Петербургская епархия запустила онлайн-трансляции богослужений в крупных храмах северной столицы.

Как говорится на сайте епархии, с сайта митрополии можно будет следить за богослужениями из Николо-Богоявленского, Сампсониевского, Владимирской иконы Божией Матери, Троице-Измайловского соборов и храма великомученика Георгия Победоносца в Купчине.

"Транслироваться будут утренние и вечерние богослужения", - говорится в сообщении.

В четверг петербуржцы могли посмотреть службу в Николо-Богоявленском соборе в 10:00. Там же состоялась литургия в 7:00. В купчинском храме богослужения проходят в 10:00 и 18:00, во Владимирском соборе - в 9:00 и 18:00.

Онлайн-трансляции в своих сообществах в соцсетях ведут и другие храмы города. Среди них Казанский кафедральный собор, Феодоровский и Спасо-Преображенский соборы и храм святого Александра Невского в Усть-Ижоре.