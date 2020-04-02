Оренбургская полиция ужесточила контроль на границах области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские начали проверять машины и опрашивать водителей на границе Оренбургской области, контроль ужесточен за въездом и за выездом, но движение не о

граничено, заявили в областном управлении МВД.

Инспекторы останавливают транспортные средства и "узнают, кто куда и откуда", сказал представитель управления.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова 2 апреля сообщила, что с пятницы всех, кто любым способом пересекает границу региона, будут просить заполнить анкету, в которой попросят указать место пребывания на территории Оренбуржья и номер телефона.

"На следующий день к вам (гостям региона-ИФ) придет медработник, чтоб обсудить, как вы будете находиться 14 дней по этому адресу. Очень надеемся, что на режиме строгой самоизоляции. Медики будут дистанционно либо при необходимости лично контролировать самочувствие гостей региона, чтобы исключить любую возможность распространения возбудителя", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии проводят в четверг тотальный контроль на въезде и выезде из Казани, требуя документы, подтверждающие право передвижения. По данным мэрии Казани, на въездах в город установлено 14 постов, на которых проверяют соблюдение автомобилистами правил режима самоизоляции.

На выезде из Казани в сторону Оренбурга и въезде по этому же шоссе проверяю легковые, грузовые автомобили, микроавтобусы. Сотрудники МВД просят как водителей, так и пассажиров предъявить документы или СМС-уведомления, позволяющие им передвигаться в условиях ограничений, введенных в регионе для борьбы с коронавирусом.

Многие автомобилисты после проверки съезжают с автомобильной трассы для дальнейших разбирательств.

Информации о подобных мерах на трассах в других регионах округа пока не поступало.