Песков заверил, что власти не принимали решение о закрытии межрегиональных границ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный центр не принимал решений о перекрытии межрегиональных границ в стране в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, есть ли решение об объявлении общефедерального перекрытия границ между регионами в связи с коронавирусом.

С 30 марта граница России временно закрыта в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в Москве, а следом за ней и в некоторых других регионах введен режим обязательной самоизоляции, в условиях которого люди могут покидать дома только по уважительной причине.

Ранее в четверг стало известно, что на выезде из Казани установлены посты, на которых водителей проверяют на предмет соблюдения режима самоизоляции.