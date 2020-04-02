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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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Песков заверил, что власти не принимали решение о закрытии межрегиональных границ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный центр не принимал решений о перекрытии межрегиональных границ в стране в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких решений из центра, из штаба на этот счет не было и нет", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, есть ли решение об объявлении общефедерального перекрытия границ между регионами в связи с коронавирусом.

С 30 марта граница России временно закрыта в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в Москве, а следом за ней и в некоторых других регионах введен режим обязательной самоизоляции, в условиях которого люди могут покидать дома только по уважительной причине.

Ранее в четверг стало известно, что на выезде из Казани установлены посты, на которых водителей проверяют на предмет соблюдения режима самоизоляции.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Дмитрий Песков

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