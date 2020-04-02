Власти взяли под тотальный контроль въезд и выезд из Казани

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии проводят в четверг тотальный контроль на въезде и выезде из Казани, требуя документы, подтверждающие право передвижения.

На сайте мэрии Казани сообщается, что на въездах в город установлено 14 постов, где дежурят сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии.

"(Посты - ИФ) проверяют соблюдение автомобилистами правил режима самоизоляции, установленного на территории Татарстана с 30 марта для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - уточняет мэрия.

Так, на выезде из Казани в сторону Оренбурга и въезде по этому же шоссе проверяются легковые, грузовые автомобили, микроавтобусы, сообщает корреспондент "Интерфакса". Сотрудники правоохранительных органов просят как водителей, так и пассажиров предъявить документы или СМС-уведомления, позволяющие им передвигаться в условиях ограничительных мер, принимаемых властями региона для сдерживания распространения COVID-19.

Многие автомобилисты после проверки съезжают с автомобильной трассы для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что два других крупных города города Татарстана - Набережные Челны и Алметьевск - закрыли въезд и выезд транспорта без специальных разрешений или в экстренных случаях.

Накануне, 1 апреля, стало известно, что в Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома. Посредством такого пропуска во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или доставить лекарства больным родственникам. Для похода в магазин или выноса мусора такого разрешения не требуется.