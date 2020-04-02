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Власти взяли под тотальный контроль въезд и выезд из Казани

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии проводят в четверг тотальный контроль на въезде и выезде из Казани, требуя документы, подтверждающие право передвижения.

Пандемия коронавируса

На сайте мэрии Казани сообщается, что на въездах в город установлено 14 постов, где дежурят сотрудники ГИБДД, полиции и Росгвардии.

"(Посты - ИФ) проверяют соблюдение автомобилистами правил режима самоизоляции, установленного на территории Татарстана с 30 марта для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - уточняет мэрия.

Так, на выезде из Казани в сторону Оренбурга и въезде по этому же шоссе проверяются легковые, грузовые автомобили, микроавтобусы, сообщает корреспондент "Интерфакса". Сотрудники правоохранительных органов просят как водителей, так и пассажиров предъявить документы или СМС-уведомления, позволяющие им передвигаться в условиях ограничительных мер, принимаемых властями региона для сдерживания распространения COVID-19.

Многие автомобилисты после проверки съезжают с автомобильной трассы для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что два других крупных города города Татарстана - Набережные Челны и Алметьевск - закрыли въезд и выезд транспорта без специальных разрешений или в экстренных случаях.

Накануне, 1 апреля, стало известно, что в Татарстане заработала система СМС-разрешений на выход из дома. Посредством такого пропуска во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или доставить лекарства больным родственникам. Для похода в магазин или выноса мусора такого разрешения не требуется.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Хроника 09 января – 02 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Казань Татарстан МВД ГИБДД Росгвардия

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