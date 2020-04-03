Ивановские власти посоветовали местным жителям не сдавать жилье москвичам

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ивановской области приняли решение ограничить деятельность гостиниц и гостевых домов в связи с коронавирусной инфекцией, сообщает областной департамент здравоохранения.

В настоящее время в гостиницах могут размещаться только те, кто приезжает в регион в командировку. Введенные ограничения также касаются тех граждан, которые сдают свои дома.

"Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236 статьи Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил - ИФ) никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас", - заявил глава департамента здравоохранения Артур Фокин.

Он попросил отнестись с пониманием к ограничениям, отметив, что в настоящее время в Москве обстановка намного хуже, чем в Ивановской области.