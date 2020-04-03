Собянин назвал нормальным балансом поездки на работу 3 млн москвичей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В объявленные в связи с коронавирусом нерабочие дни в Москве ходить на работу продолжают около 3 млн москвичей, что нормально в текущей ситуации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу в пятницу.

"Мы видим достаточный баланс: у нас около 3 млн человек находятся на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия", - сказал он.

По словам мэра, 2 млн находятся на дистанционной работе.

"И только 2 млн находятся реально в 100-процентных отпусках или на больничных. Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находятся на дистанционной работе", - отметил Собянин.

По его словам, 3 млн посещающих рабочие места составляют четверть населения города.

"Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, так чтобы вообще все обнулить, но такой баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются, - это нормальный баланс, его надо поддерживать и дальше", - подчеркнул мэр Москвы.

Режим всеобщей самоизоляции в Москве в связи с коронавирусом продлен до 1 мая. Также остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили "Интерфаксу", что почти 90% людей старше 65 лет в Москве соблюдают режим самоизоляции, объявленный в связи с распространением COVID-19.

"По данным геоаналитики сотовых операторов, люди старшего поколения демонстрируют ответственный подход к режиму самоизоляции. В категории людей старше 65 лет почти 90% с начала недели остаются дома, лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания", - отметили в штабе.