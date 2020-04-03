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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Застрявшие за рубежом россияне получат помощь до возвращения в РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.

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"Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей - правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств", - говорится в сообщении штаба, опубликованном вечером в пятницу.

Отмечается, что россиянам за рубежом необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, она станет доступна с нуля часов 4 апреля. На основе этих данных будет сформирован график вывоза граждан в Россию.

Кроме того, отметили в штабе, при необходимости будут продлены сроки действия заграничных паспортов.

"Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", - говорится в сообщении.

Информация о дальнейшем графике вывоза россиян будет представлена в понедельник, уточнили в штабе.

Хроника коронавируса. Апрель.

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РФ

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