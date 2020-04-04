Правительство РФ выделило 500 млн руб. на поддержку застрявших за границей россиян

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн рублей на социальную поддержку россиян, которые не могут вернуться в Россию из других государств в связи с распространением коронавируса.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Как сообщалось, Россия приостановила все вывозные рейсы, которыми россияне и иностранцы должны были вернуться домой. Это необходимо для сдерживания потока ввозных случаев заболевания коронавирусом.