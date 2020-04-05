Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

Стрельба под Рязанью, взрыв в Орехово-Зуеве, жертвы коронавируса в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Житель поселка под Рязанью с балкона расстрелял из ружья пятерых соседей. Мужчина, состоящий на учете у психиатра, посчитал, что шумящие вечером под окном люди нарушают его личное пространство. Подозреваемый задержан и доставлен на допрос к следователю. По данным СКР, ружье было зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело.

- Спасательные работы на месте взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве завершены. По уточненным данным, погибли три человека, шестеро пострадали. Из них трое в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. Еще одного человека отпустили лечиться амбулаторно. Жильцам уцелевших квартир разрешили забрать документы и личные вещи.

- Дональд Трамп допустил введение пошлин на импортируемую в США нефть, чтобы сохранить "десятки тысяч рабочих мест". По его словам, Саудовская Аравия рассчитывает договориться с Россией о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. В то же время Трамп не стал говорить, готовы ли США также сократить добычу нефти.

- Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве. Умершим было 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания - хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 29, в России - 45.

- Мужчину на Патриарших прудах задержали из-за невыполнения требований полиции, сообщили "Интерфаксу" в МВД. Задержанный долго находился с собакой на Патриарших прудах, не реагировал на замечания о нарушении самоизоляции, спорил с патрульными и несколько часов не называл свои данные полиции, заявили в ведомстве. Сенатор Андрей Клишас осудил задержание москвича с собакой, отметив, что "если полиция будет действовать в таком стиле, то московские суды будут долго еще разбираться с последствиями подобной "самоизоляции".

- Суд снова арестовал экс-директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова. Ему вменяется уже третий эпизод растраты в рамках дела о хищениях у "Метростроя" на 178 млн рублей. Впервые Александров был арестован в декабре, но в конце января ему изменили меру пресечения на домашний арест.