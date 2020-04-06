Задержаны трое новосибирцев, пытавшихся дистанционно поджечь внедорожник

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по области задержали подозреваемых в попытке поджога внедорожника в Первомайском районе города, сообщает ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что сообщение о находке на капоте припаркованного автомобиля устройства, состоящего из двух пластиковых бутылок с жидкостью, спичек и мобильного телефона с выведенными проводами, поступило в полицию 1 апреля.

Следственно-оперативная группа установила, что находящийся на автомобиле предмет является самодельным зажигающим устройством с дистанционным управлением. Место происшествия было оцеплено, а устройство - изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области.

Были установлены и задержаны трое жителей Новосибирска в возрасте от 45 до 49 лет, - заказчик и двое исполнителей.

Предварительно установлено, что один из подозреваемых нанял двоих мужчин для совершения поджога автомобиля Toyota Tudnra, принадлежащего жителю Первомайского района.

Изготовив из двух пластиковых бутылок, наполненных бензином, зажигающее устройство, в ночь на 1 апреля исполнители приехали на автомобиле к месту совершения преступления и поместили устройство на капот внедорожника.

Отъехав на безопасное расстояние, они попытались привести его в действие при помощи телефонного звонка, однако устройство не сработало, после чего злоумышленники скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Все фигуранты дали признательные показания и допрошены в качестве подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты ноутбук, мобильные телефоны, флэш-карта и электропровода.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.