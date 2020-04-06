Полиция Пензы рассказала о ловле прыгающих с балкона женщин

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В УМВД Пензенской области рассказали о работе в условиях карантинного режима.

В частности, в доме на улице Пролетарская, жильцам которого предписано соблюдать карантин, женщины 1999 и 2000 годов рождения решили покинуть подъезд через балкон первого этажа. Одна говорила, что хочет выйти на работу, вторая - забрать вещи из другой квартиры. Их задержали и на них составили протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Еще в одном доме, жильцам которого предписано выдерживать карантин и у подъезда которого дежурил участковый, выбежала женщина. Она кричала, что двое мужчин убивают друг друга. Полицейский забежал в подъезд и увидел, что на лестничной площадке происходит драка. Полицейский разнял нетрезвых участников, после чего один из них взял в квратире топор и пригрозил убить второго. Сотрудники полиции выхватил у него топор и сдал мужчину патрульным. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ему также грозит уголовное дело по статье "Угроза убийством".

"В период действия ограничительных мероприятий – с 16 марта по 5 апреля 2020 года – в Пензенской области отмечается увеличение количества противоправных деяний в быту. За три недели зарегистрировано 38 таких фактов, в том числе 3 убийства и 11 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 из которых повлекли смерть граждан. Основная причина таких деяний – конфликты на фоне употребления спиртных напитков", - заявили в полиции.