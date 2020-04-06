В Росгидромете заявили, что дым от лесных пожаров в Чернобыле не угрожает РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Росгидромет мониторит ситуацию с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, пока опасности того, что дым донесет до территории РФ, не прогнозируется.

"Моделирование показывает, что перемещение будет происходить в южном и юго-восточном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Отмечается, что лес в зоне Чернобыльской АЭС, по данным украинских СМИ, горит с субботы, 4 апреля.

В Росгидромете продолжают мониторинг ситуации. "При поступлении новых данных будут проведены дополнительные расчеты", - добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщали, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация двух очагов пожаров на площади 20 га и 5 га. Для этой цели была привлечена авиация, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, отмечалось в сообщении Госслужбы.