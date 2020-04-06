Пожар в Чернобыльской зоне осталось потушить на 20 га

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали один очаг возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, еще на 20 га территории продолжается пожар, сообщила руководитель пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там, где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - сказала Рубан в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По ее словам, 20 га - это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживают спасатели, и те, которые не потушены еще с прошлых суток.

Рубан отметила, что на данный момент в очаге пожара, где работают спасатели, превышения радиационного фона нет. В Киеве и прилегающих регионах Киевской области также нет превышения радиационного фона.

Как сообщалось, днем 4 апреля в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

В понедельник стало известно, что правоохранительные органы установили личность человека, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения. "Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву, ...огонь ветром разнесло дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер", - сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку.