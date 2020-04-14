"Т Плюс" сообщила о снижении собираемых платежей в апреле на 46%

У компании могут закончиться деньги на базовые ремонты, и без тепла и света тогда останутся целые города.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Частная компания "Т плюс", работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, сообщила, что в апреле собираемость платежей потребителей за электричество и тепло снизилась на 46%. С 30 марта по 8 апреля компания собрала 4,3 млрд рублей против 8,1 млрд рублей за такой же период годом ранее.

Собираемость платежей за тепло сократилась на 54%, за электричество - на 37%, сообщила компания. Там это связали с решением правительства ввести мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

Наиболее сильное падение платежной дисциплины продемонстрировали перепродавцы энергоресурсов - их платежи в адрес "Т Плюс" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 60%. Организации, обслуживающие жилой фонд, снизили платежи на 61%. При этом наименьший спад - "всего" 35% - зафиксирован среди населения, обслуживаемого по прямым договорам с "Т Плюс". Промышленные предприятия "просели" на 40%.

Резкое снижение платежной дисциплины ставит под угрозу тепло- и электроснабжение регионов, где работает компания, говорится в сообщении. Если не принять срочные меры, энергетикам не будет хватать денег на самые базовые ремонты и выплату зарплат. Это может привести к прекращению тепло- и энергоснабжения целых городов, предупредила "Т Плюс".

В компании обеспокоены тем, что ценообразование в отрасли остается регулируемым, и у энергетиков нет дополнительных источников дохода, кроме тарифных.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - крупнейшая частная компания, объединившая электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. В составе группы 59 электростанций, более 400 котельных и почти 15 тыс. км тепловых сетей в 16 регионах России.

В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.