Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Расписание ЕГЭ, отмена штрафов за долги по ЖКХ и заочный спор Мишустина и Кадыров

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлена почти тысяча новых случаев COVID-19: 954 заболевших. Общее число инфицированных достигло 6343 человек. Больше всего новых заболевших в Москве - 591. При этом в столице поправились после коронавируса 206 пациентов, число умерших в Москве в результате этого заболевания достигло 31. В Минздраве говорят о подъеме заболеваемости в стране.

- Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей. Предлагаемый Роспотребнадзором анализ проводится в течение 1-2 рабочих дней, брать материал будут бесконтактно: приехавший специалист объяснит пациенту, как взять мазок. Правительство в свою очередь обещает включить анализ на коронавирус в ОМС. В то же время в России зарегистрировали новый 40-минутный экспресс-тест на COVID-19.

- Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток. Теперь продавать их смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара).

- Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными. Так глава правительства прокомментировал решения некоторых субъектов РФ о закрытии административных границ. На критику ответил Рамзан Кадыров, который заявил, что не закрывал границы Чечни для транспортировки грузов и медикаментов, но никого без прописки в ЧР все равно не пустит.

- Опубликован проект нового расписания ЕГЭ. Экзамен по русскому языку должен состояться в четверг, 11 июня, по математике - в понедельник, 15 июня (и базовый, и профильный).

- Россиянам до конца года не будут отключать коммунальные услуги за долги. В Минстрое подчеркнули, что мера касается в основном граждан, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой. Обязанность своевременной оплаты коммунальных услуг в России сохраняется.