Глава Минпромторга отказался работать со своим заместителем после инцидента в Ижевске

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, и заявил, что не видит возможности для дальнейшего с ним сотрудничества. Это следует из пресс-релиза ведомства.

"Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться - очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет", - заявил министр через пресс-службу.

Он отметил, что полностью согласен с мнением руководства "Единой России", которое ранее пообещало донести до Мантурова и премьер-министра Михаила Мишустина позицию о том, что Овсянников не соответствует занимаемой должности. 8 апреля чиновника исключили из партии.

10 апреля на интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства с поправками в положении о Минпромторге, согласно которому число заместителей у министра промышленности и торговли сокращается до 10 с 11.

5 апреля вечером у Овсянникова произошел конфликт с сотрудниками аэропорта Ижевска, куда он ездил, по его словам, навестить отца. При входе сотрудники аэропорта попросили замминистра показать билет, чего раньше не требовалось. Он резко отказался и попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан полицейскими. В ходе конфликта он нецензурно ругался. Из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.

В Минпромторге пообещали провести проверку инцидента.

Овсянников сказал, что, по его мнению, сотрудники при входе "перегнули палку", требуя показать посадочный талон. Он заверил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены, но считает, что "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".

Исключение из "Единой России" он комментировать отказался.

10 апреля он извинился за мат, сказал, что согласен, что должен понести административную ответственность, но назвал незаконным требование предъявить билет при входе в аэропорт.

27 апреля суд в Ижевске должен рассмотреть его административное дело.

Дмитрий Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 годах был заместителем федерального министра промышленности и торговли, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.