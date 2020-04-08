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Источник заявил о возможности провести "Бессмертный полк" онлайн

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны "Бессмертный полк" может быть в этом году отменена или пройти в виртуальном формате из-за распространения коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

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Он подчеркнул, что окончательное решение о судьбе мероприятия пока не принято, "все будет зависит от развития эпидемиологической ситуации".

В пресс-службе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" "Интерфаксу" также сообщили, что готовятся к акции "в обычном режиме".

"Никаких распоряжений не было от федеральных органов власти, поэтому мы ждем, как и все", - сказали в пресс-службе.

В середине марта в пресс-службе движения "Интерфаксу" сообщали, что организаторы прорабатывают вопрос усиления мер безопасности во избежание заражения коронавирусом во время шествия.

Акция "Бессмертный полк", посвященная сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, проходит ежегодно 9 мая в городах России и других странах. Участники шествия проходят колонной по улицам городов с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.

В акции 2019 года, прошедшей в 3 700 городских и муниципальных образованиях России, приняли участие более 10 миллионов человек.

Бессмертный полк

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