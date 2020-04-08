Авторы "Бессмертного полка" сочли опасным шествие даже после окончания самоизоляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Празднование Дня Победы возможно и без проведения шествия "Бессмертного полка", считают авторы инициативы.

"Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях", - говорится в сообщении на официальном сайте "Бессмертного полка", опубликованном в среду.

По мнению авторов, продемонстрировать личное отношение к Дню Победы возможно и без риска для своего здоровья и здоровья окружающих. В связи с этим организаторы советуют размещать в соцсетях истории своих предков, переживших войну, а также рассказать о них детям в семейном кругу.

Ранее появились сообщения о том, что шествие "Бессмертного полка" 9 мая может быть отменено из-за распространения коронавируса. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, акция также может пройти в виртуальном формате. По его словам, окончательное решение о судьбе мероприятия пока не принято, "все будет зависит от развития эпидемиологической ситуации".

В пресс-службе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" "Интерфаксу" также сообщили, что готовятся к акции "в обычном режиме".