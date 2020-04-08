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Замглавы Минпромторга Овсянников исключен из "Единой России" за хамство

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра промышленности и торговли РФ, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение по отношению к сотрудникам аэропорта Ижевска, сообщил в среду официальный Telegram-канал партии.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - цитирует пресс-служба секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

"Единая Россия" также направила обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности, отмечается в сообщении.

Ранее "Интерфакс" сообщал о конфликте Овсянникова с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими безопасность в аэропорту Ижевска, в ходе которого чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

В Минпромторге пообещали провести служебную проверку инцидента. В министерстве не стали комментировать вопрос, отстранен ли замминистра от исполнения обязанностей на время внутреннего расследования.

Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

Минпромторг РФ Дмитрий Овсянников

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