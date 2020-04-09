В "Единой России" предложили правительству ограничивать цены на продукты при ЧС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов в четверг предложил правительству разработать механизм ограничения цен на продукты питания при чрезвычайных ситуациях по аналогии с медикаментами.

"Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары, или отдельные группы, по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции по итогам совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Неверова, рост цен в ситуации распространения коронавируса в основном обоснован действиями поставщиков, а не производителей. В связи с этим он считает необходимым позволить правительству ограничивать 10 процентами наценку для каждого этапа перепродажи продуктов питания по "товаропроводящей цепи".