Глава Роспотребнадзора предупредила, что ситуация с коронавирусом не закончится быстро

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный врач России Анна Попова заявляет, что ситуация с распространением коронавируса быстро не закончится.

"Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия - в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз - и закончится, это бесперспективная история", - сказала Попова в ходе телемоста по коронавирусу на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Она выразила согласие с выступавшими в ходе телемоста представителями бизнеса о том, что "это вдолгую". "Все уже достаточно понятно, что происходит, и ровно это мы говорим всем, когда к нам обращаются - как планировать. Да, планировать мероприятия специальные. Да, новая реальность, вот она такая. Мы должны это пережить, на это нужно время", - сказала Попова.

По ее словам, пока нет специфического лечения для коронавируса и нет специфической профилактики. Режим ограничений, тех, которые были введены, будет необходим - хотя он наверняка не останется неизменным, добавила глава Роспотребнадзора. По ее словам, власти будут следить за тем, какой эффект дадут эти ограничения, и при необходимости будут корректировать их.

Ранее Попова также говорила, что ни она сама, ни другие российские эксперты пока не могут дать ответ на вопрос, когда в стране закончится эпидемия коронавируса.