Правительство РФ предложило смягчить закон о деофшоризации экономики

В частности, предлагается смягчить норму о запрете выдачи госгарантий офшорным компаниям

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает смягчить введенную в 2016 году в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи государственных гарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. Под норму не подпадали экспортеры промышленной продукции товаров, работ и услуг, теперь предлагается вывести из-под действия запрета всех экспортеров.

Законопроект (N941158-7) был внесен правительством в Госдуму в пятницу.

Согласно норме Бюджетного кодекса, которая была введена в феврале 2016 года, офшорные организации лишены права получать государственные и муниципальные гарантии: пункт 16 статья 241. Если гарантия будет предоставлена с нарушением данной нормы закона, то такая гарантия и договор о ее предоставлении будут ничтожны, а исполнение обязательств по ней не осуществляется. Введенный ранее запрет не коснулся экспортеров промышленной продукции, а также товаров, работ, услуг, находящихся в офшорных юрисдикциях.

Внесенный законопроект сохраняет норму о запрете на предоставление госгарантий офшорным компаниям, но при этом расширяет перечень исключений. Теперь госгарантии можно выдавать не только экспортерам промышленной продукции, но и экспортерам любой продукции, товаров, работ и услуг.

"Создается возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, вводится ряд других послаблений. Так, законопроект позволяет использовать государственные гарантии иностранных государств при регрессных требованиях. Допускается возможность исполнения госгарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать снижению спроса со стороны государства на иностранную валюту и финансированию экспортных операций в рублях, то есть переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте. Данная норма, говорится в пояснительной записке, также позволит банкам-бенефициарам по государственным и муниципальным гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.