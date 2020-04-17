Депутаты разрешили выдавать госгарантии офшорным компаниям

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах. Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.

Запрет был введен в 2016 году в рамках усилий по деофшоризации российской экономики. Тогда в Бюджетный кодекс был включена норма, лишившая офшорные компании права получать государственные и муниципальные гарантии: пункт 16 статьи 241. Если гарантия будет предоставлена с нарушением данной нормы закона, то такая гарантия и договор о ее предоставлении будут ничтожны, а исполнение обязательств по ней не осуществляется.

Введенный ранее запрет не коснулся экспортеров промышленной продукции, а также товаров, работ, услуг, находящихся в офшорных юрисдикциях. Принятая депутатами поправка убирает в тексте закона слово "промышленной", таким образом, выводя из-под действия запрета всех экспортеров продукции, товаров, работ и услуг.

"Создается возможность предоставления государственных гарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения", - говорится в пояснительной записке к новому законопроекту.

Законопроект позволяет использовать государственные гарантии иностранных государств при регрессных требованиях. Допускается возможность исполнения госгарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства.

Закон также устанавливает, что в 2020 году правительство вправе осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования и предоставлять государственные гарантии с превышением предусмотренных в трехлетнем бюджете показателей программ заимствований.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.