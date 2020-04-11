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Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут конструктивно взаимодействовать в сложные моменты, им это удается не первый год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, ни о каком потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится, на рабочем уровне в США господствует русофобия.

"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне "продолжают господствовать стереотипы". "Вот, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика такой формой является русофобия. Ты не можешь в условиях предвыборной кампании говорить о России что-то хорошее", - отметил Песков.

Так он прокомментировал резкие заявления в адрес России, направившей помощь США в связи с коронавирусом, тех, кто заподозрил Москву в корысти.

Однако он признал, что президенты обеих стран способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически конструктивно вести диалог.

США Дональд Трамп Дмитрий Песков

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