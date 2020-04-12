В Ингушетии похоронили муфтия, скончавшегося от коронавируса

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова похоронили вечером в субботу на родовом кладбище в Назрани, сообщил "Интерфаксу" представитель совета Алимов республики.

Мартазанов умер в субботу от коронавирусной инфекции. Ему было 65 лет.

Религиозные деятели республики решили провести ритуальное омовение тела муфтия не в его доме, а прямо в больнице и в специальных защитных костюмах для того, чтобы его родные и знакомые не заразились вирусом. Заупокойная молитва и похороны по просьбе покойного прошли в присутствии минимально возможного числа людей. Они соблюдали дистанцию и носили медицинские маски.

Ранее Мартазанов предложил организовать места омовения тел жертв COVID-19 при больницах с использованием средств защиты, чтобы обезопасить людей.