Путин предложил создать федеральный резерв масок и лекарств для борьбы с COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает нужным создать в России специальный резерв средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования для борьбы с коронавирусом.

На оперативном совещании о санитарно-эпидемической обстановке в России он предложил о формировании единого федерального резерва средств индивидуальной защиты и медицинских работников, оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавируса.

Он пояснил, что это необходимо, поскольку в регионах не всегда имеются достаточные ресурсы и "здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить".

Путин отметил, что за счет такого резерва можно будет в оперативном порядке помогать регионам и отдельным больницам.

Кроме того, президента России будут ежедневно информировать о том, достаточно ли в аптеках, больницах и поликлиниках средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств.

Он отметил, что ждет информации от медиков и руководителей здравоохранения на местах о том, как, по их мнению, работает промышленность, хватает ли, в частности, лекарственных препаратов, масок, халатов, других защитных средств, причем - "и для врачей, и для граждан".

Ранее президент признал, что ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону.

По данным на 13 апреля, в России коронавирус диагностирован у 18 тыс. 328 человек.