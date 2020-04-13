Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагает ввести разрешить авиакомпаниям вместо возврата денег за отмененный рейс зачислять их на депозит клиента в счет будущих полетов.

Письмо с таким предложением АЭВТ направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову, его копия опубликована на сайте организации.

Авторы обращения подчеркивают, что в условиях ограничений из-за COVID-19 "наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов".

При этом большинство авиакомпаний сейчас тратят "больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки".

В связи с этим предлагается изменить требования к возврату средств за отмененные рейсы при обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора) и позволить авиакомпаниям вместо возврата денежных средств сохранять неиспользованные перевозочные документы в качестве "ваучеров". Это позволит авиакомпаниям, сохранять у себя денежные средства за неиспользованный перевозочный документ, предоставив возможность воспользоваться им после стабилизации ситуации.

К форс-мажору предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания, забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничение перевозок государством, запрет торговых операций, в том числе из-за санкций. Не могут быть отнесены к форс-мажору предпринимательские риски.

Для реализации предложения АЭВТ просит внести поправки в Воздушный кодекс или - "в целях оперативного принятия мер поддержки авиакомпаний" - в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". В обоих случаях также потребуются изменениях федеральных авиационных правил №82.

"Интерфакс" направил запрос в Минтранс.