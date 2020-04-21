Верховный суд назвал пандемию основанием для отказа от санкций за срыв контракта

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, на основании которых компанию могут освободить от санкций за срыв контрактов, считает Верховный суд России.

Это говорится в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным новыми законами и мерами по борьбе с коронавирусом. Документ утвержден президиумом Верховного суда 21 апреля. ВОЗ объявила пандемию 11 марта.

Решение ВС о том, что введенные из-за коронавируса ограничения могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы, позволит бизнесу освободиться от возмещения убытков и выплаты неустойки контрагентам.

Суд считает, что эти ограничения могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, но не в любом случае: суды должны устанавливать наличие таких обстоятельств индивидуально, с учетом обстоятельств конкретного дела.

Для освобождения от ответственности придется доказать наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы, непосредственной причинно-следственной связи между ними и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств, а также непричастность к созданию таких обстоятельств и отсутствие собственной небрежности, следует из проекта разъяснений.

ВС также отметил, что отсутствие у компании денег само по себе не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. Но если их не стало из-за различных ограничительных мер, например, из-за запрета на работу, введения режима самоизоляции и тому подобного, суд может признать это основанием для освобождения от выплаты неустойки, возмещения убытков.

Отказ от контракта

Помимо освобождения от ответственности за срыв контрактов Гражданский кодекс допускает возможность изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств (статья 451). Ссылкой на эту статью ВС отвечает на вопрос, возможно ли признание эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции основаниями для изменения или расторжения договора. Он подчеркивает, что "такие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договоров, могут являться основанием для изменения и расторжения договоров на основании статьи 451 ГК РФ, если при предвидении данных обстоятельств договор не был бы заключён или был бы заключён на значительно отличающихся условиях".

Контракты должны исполняться и в нерабочий апрель

ВС также разъяснил, как на исполнение договоров влияет объявление всего апреля нерабочим. Разъяснения потребовались, поскольку статья 193 ГК предусматривает, что "если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день".

По мнению суда, это правило к нерабочим дням в апреле не применимо. "Установление нерабочих дней в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из положений ст. 193 ГК РФ не является", - говорится в документе.

Нерабочие дни апреля не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ, под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные дни. Иное означало бы приостановление исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом, что не соответствует целям указов президента, говорится в документе. Кроме того, установление нерабочих дней являлось не всеобщим, а избирательным, и зависело от различных условий.