Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки на YouTube обращения Путина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку на видеохостинге YouTube обращения президента в связи с коронавирусом, посчитав это проявлением цензуры.

"Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в понедельник.

"В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации о запрете в РФ цензуры", - отметили в ведомстве.

Роскомнадзор подчеркнул, что "в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии".

"Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры", - заявили в ведомстве.