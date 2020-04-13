Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки на YouTube обращения Путина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку на видеохостинге YouTube обращения президента в связи с коронавирусом, посчитав это проявлением цензуры.

"Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении, поступившем в агентство в понедельник.

"В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают часть 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации о запрете в РФ цензуры", - отметили в ведомстве.

Роскомнадзор подчеркнул, что "в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии".

"Пользовательские соглашения и алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов, работающих в России, должны соответствовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе исключать возможность цензуры", - заявили в ведомстве.

Рооскомнадзор Google Youtube Владимир Путин

Новости

Голикова заявила об устойчивой тенденции роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Голикова заявила об устойчивой тенденции роста заболеваемости коронавирусом в РФ

Путин признал, что ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону

Путин признал, что ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону

Власти Сибири пообещали разобраться с травлей граждан из-за коронавируса

Власти Сибири пообещали разобраться с травлей граждан из-за коронавируса

МЧС, Росгвардия и Росжелдорнадзор смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧС

Россияне стали чаше обращаться к психиатрам на фоне COVID-19

Посещение храмов в Подмосковье приостановлено

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать настоящий антисептик для рук

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать настоящий антисептик для рук
Пандемия коронавируса

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

ГИБДД скорректировала порядок сдачи экзамена на права из-за коронавируса

Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Кремль призвал не поддаваться панике из-за роста преступности в РФ на фоне COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');