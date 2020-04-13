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Google назвал ошибкой удаление обращения Владимира Путина из YouTube

Google назвал ошибкой удаление обращения Владимира Путина из YouTube
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Google восстановил видео с обращением президента РФ Владимира Путина в видеохостинге YouTube, признав его удаление ошибочным.

В РоссииРоскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки на YouTube обращения ПутинаЧитать подробнее

"В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку на видеохостинге YouTube обращения президента РФ в связи с коронавирусом, назвав это проявлением цензуры, что противоречит Конституции РФ.

В РКН заявили, что от руководства Google требуют объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

По данным ведомства, "в последнее время участились случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, в том числе, заявлений официальных лиц, касающихся оперативного информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии".

Googly YouTube Владимир Путин

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