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В Москве отменили салют в честь освобождения Вены от фашистов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Салют в честь годовщины освобождения столицы Австрии от фашистов, запланированный на понедельник, 13, апреля, не состоится, сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что это связано с введением в Москве в рамках борьбы с COVID-19 режима повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта.

Ранее сообщалось, что в 22:00 салютный дивизион Западного военного округа произведет на Поклонной горе залпы из 72 пусковых установок. В небо собирались запустить 3 тыс. фейерверков со звуковым сопровождением батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Венская стратегическая наступательная операция длилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Она проводилась силами войск 3-го Украинского фронта, частью сил 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии.

Началу операции предшествовала последняя попытка войск нацистской Германии перейти в наступление в районе озера Балатон в Венгрии с целью восстановления линии фронта по реке Дунай. Советские войска жестко отразили наступление и получили стратегическое преимущество на участке фронта. В связи с этим советское командование решило начать операцию без оперативной паузы.

5 апреля войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского подошли к столице Австрии. Ожесточенный штурм Вены длился восемь дней. 13 апреля 1945 года советские войска овладели городом.

В операции с обеих сторон приняли участие более 1 млн 150 тыс. человек, около 18 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. единиц бронетехники, около 1,7 тыс. самолетов.

В 2020 в Москве также будут проведены салюты в ознаменование освобождения Берлина (2 мая) и Праги (9 мая). Ранее в столице дали салюты в честь освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля) и Братиславы (4 апреля).

Россия Вена Москва

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