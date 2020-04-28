Жителям Москвы и Петербурга пообещали салют на 9 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве и еще пяти городах-героях и городах воинской славы Западного военного округа (ЗВО), несмотря на отмену парадов 9 мая, сообщил командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

По его словам, в День Победы праздничные артиллерийские салюты можно будет увидеть в Москве, Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске.

Расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Артиллерийский салют начнется в 22:00 по московскому времени и продолжится 10 минут.

"Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев", - заявили в пресс-службе ЗВО.