Куйвашев назвал смелой идею устроить салют в день смерти Сталина

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал "смелым и откровенным поступком" идею активистов, которые собрались устроить салют по случаю 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. В инстаграме он выразил им уважение за "четкое проявление позиции".

Губернатор вспомнил, как при въезде в Екатеринбург повесили табличку "Город храбрых". "И ведь не обманули", - отметил он.

По словам Куйвашева, он уважает и поддерживает "тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры".

Фигуру Сталина он считает одной из самых спорных в истории: "Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей. До сих пор историки не могут точно сказать, как много людей стали жертвами "Большого Террора". Наверное, в нашей стране и сегодня нет семей, кого бы не коснулся период кровавых репрессий. Моих родных тоже репрессировали. И это боль, которую наша семья несет с собой долгие годы".

Ранее активисты сообщили журналистам, что хотят отметить день смерти Сталина праздничным салютом, чтобы этот день стал "национальным праздником освобождения". Салют пройдет в 19:30 по местному времени около "Динамо", передает "E1.RU".

Табличку "Город храбрых" на въезде в "Екатеринбург" со стороны "Кольцово" повесили после того, как Куйвашев в инстаграме прокомментировал установленную там же табличку "город бесов". Он высказал мнение, что горожан не стоит называть бесами, и предложил новый вариант названия. "Город бесов" появился при въезде в Екатеринбург после того, как тележурналист Владимир Соловьев назвал бесами горожан, выступавших против строительства храма в сквере у театра Драмы.