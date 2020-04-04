Праздничный салют в честь освобождения Братиславы прошел в Москве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Дивизион Западного военного округа провел вечером в субботу на Поклонной Горе праздничный салют в честь освобождения Братиславы, сообщили в пресс-службе округа.

Во время праздничного салюта были даны 24 залпа из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Также были запущены свыше 3 тысяч праздничных фейерверков более 50 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".