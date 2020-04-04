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Праздничный салют в честь освобождения Братиславы прошел в Москве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Дивизион Западного военного округа провел вечером в субботу на Поклонной Горе праздничный салют в честь освобождения Братиславы, сообщили в пресс-службе округа.

Во время праздничного салюта были даны 24 залпа из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Также были запущены свыше 3 тысяч праздничных фейерверков более 50 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Освобождение Братиславы Красной Армией

Братислава была освобождена в ходе Братиславско-Брновской операции под командованием маршала Родиона Малиновского.

2 апреля советские войска прорвали внешний оборону немецких войск, начались уличные бои. Их в течение двух дней вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии.

4 апреля Братислава была полностью освобождена.

Россия Москва Поклонная гора Братислава СССР

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