Праздничный салют в честь освобождения Братиславы прошел в Москве
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Дивизион Западного военного округа провел вечером в субботу на Поклонной Горе праздничный салют в честь освобождения Братиславы, сообщили в пресс-службе округа.
Во время праздничного салюта были даны 24 залпа из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Также были запущены свыше 3 тысяч праздничных фейерверков более 50 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
Освобождение Братиславы Красной Армией
Братислава была освобождена в ходе Братиславско-Брновской операции под командованием маршала Родиона Малиновского.
2 апреля советские войска прорвали внешний оборону немецких войск, начались уличные бои. Их в течение двух дней вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии.
4 апреля Братислава была полностью освобождена.