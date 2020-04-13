Коронавирус заподозрили у трех сотрудников Курской АЭС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Предварительный положительный диагноз COVID-19 выявлен у трех сотрудников Курской АЭС, сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что эти результаты у сотрудников предприятия были получены при плановом тестировании. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов их семей нет.

Сейчас заболевшие работники Курской АЭС, все сотрудники и члены семей, контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

"Ситуация сразу взята под контроль. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции, разработанные оперативным штабом Курской АЭС по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием", - приводятся в сообщении слова директора АЭС Вячеслава Федюкина.

На Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, у работников измеряется температура, проводится регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, перевозящие персонал, проходят постоянную санитарную обработку.