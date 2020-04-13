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Коронавирус заподозрили у трех сотрудников Курской АЭС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Предварительный положительный диагноз COVID-19 выявлен у трех сотрудников Курской АЭС, сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что эти результаты у сотрудников предприятия были получены при плановом тестировании. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов их семей нет.

Сейчас заболевшие работники Курской АЭС, все сотрудники и члены семей, контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

Пандемия коронавируса

"Ситуация сразу взята под контроль. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции, разработанные оперативным штабом Курской АЭС по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием", - приводятся в сообщении слова директора АЭС Вячеслава Федюкина.

На Курской АЭС приняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, у работников измеряется температура, проводится регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, перевозящие персонал, проходят постоянную санитарную обработку.

Курская АЭС

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