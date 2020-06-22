На строительстве Курской АЭС-2 выявили два очага коронавируса

Проверка одного из подрядчиков выявила и "неизвестно откуда появившихся" рабочих с "нерусскими фамилиями"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На строительстве Курской АЭС-2 в Курчатове выявлены два очага коронавируса у подрядных организаций, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, Федеральное медико-биологическое агенство контролирует ситуацию на АЭС.

Задачу регионального оперативного штаба он видит в том, чтобы не допустить, чтобы инфекция распространились по Курчатову и области.

В компании "Концерн Титан-2" коронавирусную инфекцию нашли у 26 сотрудников, сообщил губернатор, ссылаясь на данные руководителя концерна Григория Нагинского. Еще более 200 человек считаются контактными лицами зараженных.

Вице-губернатор Андрей Белостоцкий сообщил, что в настоящее время все зараженные изолированы, угрозы заражения на стройплощадке нет.

"Хотя к одной организации у меня есть вопросы. Был проведен анализ, и там очень много людей было, мягко говоря, с нерусскими фамилиями, как они там появились, неизвестно, и почему им не было сделано тестирование. Последнее тестирование было сделано 24 дня назад", - сказал Белостоцкий.

Курская АЭС-2 - станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Схема территориального планирования в области энергетики до 2030 года, утвержденная правительством РФ в ноябре 2013 года, предусматривает размещение на территории Курской области четырех энергоблоков ВВЭР-ТОИ. Установленная мощность каждого блока будущей станции - 1,255 ГВт. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков действующей атомной станции.