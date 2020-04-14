Омбудсмен РФ сообщила об участившихся жалобах на фоне эпидемии коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Граждане с пониманием воспринимают ситуацию, сложившуюся в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции, тем не менее количество обращений к омбудсмену увеличилось практически в десять раз, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью "Российской газете".

По ее словам, больше всего обращений поступает по вопросу эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за ограничения авиарейсов и нехватки мест в карантинных центрах. Кроме того, многие жалобы связаны с отсутствием в аптеках масок и дезинфицирующих средств, "с невозможностью в шаговой доступности провести экспресс-анализ на коронавирус и высокой ценой на эту услугу".

"Врачи из ряда регионов сообщают о нехватке защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Надо сказать, что количество заболевших врачей растет. И это вызывает большую тревогу. На дальних месторождениях из-за прекращения авиасообщения внутри корпораций были случаи "зависания" отработавших вахтовых бригад", - сообщила омбудсмен.

Кроме того, многие граждане обращаются в аппарат омбудсмена за консультациями по самым разным вопросам, связанным с ограничительными мерами, "например, как оформить электронный больничный или получить пропуск на передвижение к месту работу".

Москвалькова уточнила, что за последние две недели поступило более 300 жалоб, "хотя почти половину из них не назовешь жалобами".

"Люди звонят, чтобы просто поделиться своими эмоциями, переживаниями. В этом случае мы скорее выступаем в качестве скорой психологической помощи, чем представителей государственной правозащиты", - заявила она.

"С точки зрения прав человека, на мой взгляд, важны два главных аспекта. Во-первых, неукоснительная реализация дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента Российской Федерации и федеральных законов, принятых в апреле этого года. Во-вторых, соблюдение соразмерности ограничительных мер реальной угрозе в период эпидемии", - заключила Москалькова.