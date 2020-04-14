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Члены СПЧ попросили сдержать рост тарифов на интернет

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Члены Совета при президенте РФ по правам человека обеспокоены сообщениями о значительном повышении тарифов на услуги проводного доступа в Интернет.

"Для большинства жителей сегодня "удалёнка" - это единственная возможность заработка во время пандемии. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение, повышение тарифов недопустимо. Если взрослые потеряют возможность зарабатывать, а школьники и студенты - учиться, эта ситуация может пагубно сказаться на общих настроениях в стране. Считаю необходимым довести это мнение до правительства России и сформулировать предложение о принятии соответствующих мер", - приводит слова члена СПЧ Александра Сокурова пресс-служба совета во вторник.

Правозащитники считают, что в условиях пандемии коронавируса повышение тарифов недопустимо.

Такого же мнения придерживается член СПЧ Игорь Борисов. По его словам, из-за самоизоляции возросло число абонентов, увеличилось потребление трафика, затраты на фонд оплаты труда объективно снизились, и в итоге прибыль провайдеров от самоизоляции возросла, что дает основания предложить сдержать рост тарифов и максимально оттянуть взвинчивание цен.

В то же время, член Совета Иван Засурский напоминает, что сотовые операторы столкнулись с необходимостью обслуживать определенное количество ресурсов бесплатно, а также "вынуждены строить системы слежки и выполнять "закон Яровой" (принуждающий операторов связи хранить данные), отмечают в СПЧ.

По данным агентства Telecom Daily, приведенным советом, в ближайшее время можно ожидать роста тарифов на услуги проводной связи на 10-15% и более. Об этом заявили 84% компаний, лидеров рынка фиксированного широкополосного доступа в интернет в 15 городах России. Год назад аналогичный опрос отражал в основном планы операторов повышать тарифы в пределах 10%, однако текущий рост будет более значительным. По мнению представителей 62% опрошенных операторских компаний, тарифы точно вырастут более чем на 10%.

Если раньше компании ожидали, что основное влияние на их бизнес окажут необходимость реализации требований "закона Яровой", закона о "суверенном рунете" и повышение НДС, то сейчас на первый план вышли ухудшение экономической ситуации в целом и падение платежеспособного спроса, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Этот фактор назвали главным 76,3% опрошенных. Вторым ключевым риском для бизнеса стал рост курса валют (64%), а третьим - рост арендных платежей (23,7%).

СПЧ

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